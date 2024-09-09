Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Malefiz 2: Kötülüğün Gücü konusu, özeti ve Malefiz 2: Kötülüğün Gücü oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin detayları…
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MALEFİZ 2: KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gösterime giriş tarihi: 16 Ekim 2019 (Fransa)
Malefiz ve Aurora arasındaki bağın güçlendiği bir dönemde, iki dünyanın birleşmesi için yeni bir engel ortaya çıkar. İnsanlar ve periler arasındaki barış, güçlü bir kraliçenin kötü niyetleri yüzünden tehlike altına girer.MALEFİZ 2: KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Angelina Jolie .... Malefiz
Elle Fanning .... Prenses Aurora
Michelle Pfeiffer .... Kraliçe Ingrith
Chiwetel Ejiofor .... Conall
Sam Riley .... Diaval
Ed Skrein .... Borra
Harris Dickinson .... Prens Phillip
Imelda Staunton .... Knotgrass
Juno Temple .... Thistlewit
Lesley Manville .... Flittle
Robert Lindsay .... Kral John
Warwick Davis .... Yalaka
Jenn Murray .... Gerda
David Gyasi .... Percival
Judith Shekoni .... Örümcek kuşu
Miyavi .... Udo
John Carew
Freddie Wise .... Genç Köylü