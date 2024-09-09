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Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Malefiz 2: Kötülüğün Gücü konusu, özeti ve Malefiz 2: Kötülüğün Gücü oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin detayları…

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MALEFİZ 2: KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 16 Ekim 2019 (Fransa)

Malefiz ve Aurora arasındaki bağın güçlendiği bir dönemde, iki dünyanın birleşmesi için yeni bir engel ortaya çıkar. İnsanlar ve periler arasındaki barış, güçlü bir kraliçenin kötü niyetleri yüzünden tehlike altına girer.

MALEFİZ 2: KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Angelina Jolie .... Malefiz

Elle Fanning .... Prenses Aurora

Michelle Pfeiffer .... Kraliçe Ingrith

Chiwetel Ejiofor .... Conall

Sam Riley .... Diaval

Ed Skrein .... Borra

Harris Dickinson .... Prens Phillip

Imelda Staunton .... Knotgrass

Juno Temple .... Thistlewit

Lesley Manville .... Flittle

Robert Lindsay .... Kral John

Warwick Davis .... Yalaka

Jenn Murray .... Gerda

David Gyasi .... Percival

Judith Shekoni .... Örümcek kuşu

Miyavi .... Udo

John Carew

Freddie Wise .... Genç Köylü

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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