Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi ne zaman, nerede çeki
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MALAZGİRT 1071: BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, Anadolu ve Türk tarihinin en önemli tarihi olaylarından biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni (1071) konu edinmektedir.
Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında birleştirme hayali olan Sultan Alparslan, amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan Anadolu seferlerini devam ettirir. Bizans'ta yaşanan iç karışıklıklar, Türklerin Anadolu'da hızlıca yol almasının önünü açar. Bu duruma dur demek isteyen Bizans komutanı Romen Diyojen, darbe girişimiyle yönetimi ele geçirmeye çalışsa da, başarılı olamayarak idama mahkûm edilir. Kraliçe Ludika'nın bir gece yarısı operasyonu ile Bizans tahtına çıkan Romen Diyojen'in hedefinde ise, Türkleri Anadolu'dan atma düşüncesi vardır.
İki büyük ordu, Muş'un Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelecek ve Türklerin bu topraklarda 1000 yıl sürecek serüveni başlayacaktır..MALAZGİRT 1071: BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Cengiz Coşkun Sultan Alparslan
Caner Kurtaran Romen Diyojen
Vildan Atasever Kraliçe Ludika
Haluk Piyes Afşin Bey
Hasan Küçükçetin Nizamülmülk
Bahattin Cüneyt Aksakal
İskender Bingöl
Ulaş İnan Torun Torkius
Ali Düşenkalkar
Mehmet Çelik
Edip Zeydan
Volkan Çal
Nez Demir
Asela Demir Valeria
Büşra Asya Şahin
Enes Güler Tamis
Gökhan Güneş Kurtbey
Karabeyoğlu İskender Gökkurt
Orhan Kılıç
Ali Parıltan
Ali Eren Sayar
Soydan Soydaş Yakup Yabgu
Ali Yerlikaya Kutalmış