Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi ne zaman, nerede çeki

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MALAZGİRT 1071: BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Anadolu ve Türk tarihinin en önemli tarihi olaylarından biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni (1071) konu edinmektedir.

Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında birleştirme hayali olan Sultan Alparslan, amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan Anadolu seferlerini devam ettirir. Bizans'ta yaşanan iç karışıklıklar, Türklerin Anadolu'da hızlıca yol almasının önünü açar. Bu duruma dur demek isteyen Bizans komutanı Romen Diyojen, darbe girişimiyle yönetimi ele geçirmeye çalışsa da, başarılı olamayarak idama mahkûm edilir. Kraliçe Ludika'nın bir gece yarısı operasyonu ile Bizans tahtına çıkan Romen Diyojen'in hedefinde ise, Türkleri Anadolu'dan atma düşüncesi vardır.

İki büyük ordu, Muş'un Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelecek ve Türklerin bu topraklarda 1000 yıl sürecek serüveni başlayacaktır..

Cengiz Coşkun Sultan Alparslan

Caner Kurtaran Romen Diyojen

Vildan Atasever Kraliçe Ludika

Haluk Piyes Afşin Bey

Hasan Küçükçetin Nizamülmülk

Bahattin Cüneyt Aksakal

İskender Bingöl

Ulaş İnan Torun Torkius

Ali Düşenkalkar

Mehmet Çelik

Edip Zeydan

Volkan Çal

Nez Demir

Asela Demir Valeria

Büşra Asya Şahin

Enes Güler Tamis

Gökhan Güneş Kurtbey

Karabeyoğlu İskender Gökkurt

Orhan Kılıç

Ali Parıltan

Ali Eren Sayar

Soydan Soydaş Yakup Yabgu

Ali Yerlikaya Kutalmış