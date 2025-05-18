Malay Yarımadası nerededir? Kim Milyoner İster sorusu!

Coğrafi konumuyla tarih boyunca ticaretin ve kültürel etkileşimin merkezi olan Malay Yarımadası, Asya kıtasının güneydoğusunda yer almaktadır. Malay Yarımadası nerededir sorusunun cevabı, yalnızca harita üzerinde değil, kültürel ve ekonomik açıdan da önem taşıyor. Peki, Malay Yarımadası nerededir?

MALAY YARIMADASI NEREDEDİR?

A) Orta Amerika

B) Güneydoğu Asya

C) Antartika

D) Kuzey Avrupa

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.