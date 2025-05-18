Malay Yarımadası nerededir? Kim Milyoner İster sorusu!
Malay Yarımadası nerededir sorusu, hem coğrafya meraklıları hem de seyahat planı yapanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Güneydoğu Asya'nın en dikkat çeken kara parçalarından biri olan Malay Yarımadası, doğal güzellikleri ve stratejik konumuyla öne çıkıyor. Peki, Malay Yarımadası nerededir ve hangi ülkeleri kapsar?
Coğrafi konumuyla tarih boyunca ticaretin ve kültürel etkileşimin merkezi olan Malay Yarımadası, Asya kıtasının güneydoğusunda yer almaktadır. Malay Yarımadası nerededir sorusunun cevabı, yalnızca harita üzerinde değil, kültürel ve ekonomik açıdan da önem taşıyor. Peki, Malay Yarımadası nerededir?
MALAY YARIMADASI NEREDEDİR?
A) Orta Amerika
B) Güneydoğu Asya
C) Antartika
D) Kuzey Avrupa
DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.