Malatya hava durumu 11 Kasım | Bugün Malatya'da kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Malatya'da 15 günlük hava durumu!

Malatya hava durumu ve bugün Malatya'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 11 Kasım Malatya hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

11 KASIM MALATYA HAVA DURUMU

Malatya şehrinde 11 Kasım 2024 Pazartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 12 Kasım 2024 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 13 Kasım 2024 Çarşamba günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 16 dereceyi bulacak. 14 Kasım 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

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