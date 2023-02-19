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Malatya depremi mi oldu? Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 19 Şubat güncel depremler listesi!

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Malatya depremi mi oldu? Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 19 Şubat güncel depremler listesi!

Malatya depremi mi oldu ve Malatya depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Son Dakika 19 Şubat güncel depremler listesi araştırılıyor. Malatya depremi mi oldu ve Malatya kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika 19 Şubat güncel depremler listesi! Peki, Malatya depremi mi oldu? Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 19 Şubat güncel depremler listesi!

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde depremMalatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Malatya depremi mi oldu ve Malatya depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Malatya depremi mi oldu ve Malatya kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Malatya depremi mi oldu? Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 19 Şubat güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Bazı illerde hala artçı depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre Malatya'da 4.7 artçı deprem meydana geldi.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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