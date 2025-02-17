Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 17 Şubat Pazartesi?
AFAD ve Kandilli verilerine göre deprem oldu mu? Sorusu, Malatya'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Ocak Malatya depremi!
Malatya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Malatya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Ocak Malatya depremi!
MALATYA DEPREM Mİ OLDU?
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-02-17
Saat:16:21:29 TSİ
Enlem:38.27472 N
Boylam:38.82556
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-02-17
Saat:16:21:29 TSİ
Enlem:38.27472 N
Boylam:38.82556 E
Derinlik:7.38 km
Detay: https://t.co/g9KcjSGjFS @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi