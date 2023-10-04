Malatya'da şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hacı Bayram D. yönetimindeki 34 DYM 756 plakalı otomobil, Malatya-Pütürge karayolu Pazarcık mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Aydın Beytor yaralandı.
Sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil