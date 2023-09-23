Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Özal köyü mevkisinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından ambulansa taşındıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.