Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya'da otomobil ile elektrikli bisikletin karıştı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan B.K.D. idaresindeki 44 AEA 678 plakalı otomobil aynı yöne ilerleyen S.G. yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada S.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA