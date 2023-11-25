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Malatya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Çalışması

Malatya'nın Kale ilçesinde çeşitli meslek grupları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla pankart açarak farkındalık çalışması yaptı. İlçenin farklı noktalarında pankartlar açıldı ve broşürler dağıtıldı.