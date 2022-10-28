Malatya'da saat 22.16'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya depremi nerede hissedildi? İşte detaylar...

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Malatya'da saat 22.16'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya depremi nerede hissedildi? Detaylar haberimizde...

MALATYA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4.1 şiddetin deprem meydana geldi. Yerin 5,14 km altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

MALATYA DEPREMİ NEREDE HİSSEDİLDİ?

Malatya'da 4.1 şiddetinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin nerede meydana geldiğini araştırıyor. Deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana geldi.