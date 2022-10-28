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Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya depremi nerede hissedildi?

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Malatya'da saat 22.16'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya depremi nerede hissedildi? İşte detaylar...

Son Dakika: Malatya'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiSon Dakika: Malatya'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi
Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya depremi nerede hissedildi?Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya depremi nerede hissedildi?

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Malatya'da saat 22.16'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya depremi nerede hissedildi? Detaylar haberimizde...

MALATYA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4.1 şiddetin deprem meydana geldi. Yerin 5,14 km altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya depremi nerede hissedildi?

MALATYA DEPREMİ NEREDE HİSSEDİLDİ?

Malatya'da 4.1 şiddetinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin nerede meydana geldiğini araştırıyor. Deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana geldi.

Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya depremi nerede hissedildi?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Kandilli Rasathanesi Malatya Deprem Gündem Yaşam Haberler

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