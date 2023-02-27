Malatya'da deprem olacak mı? Malatya'da deprem ekleniyor mu? (ARTÇI)

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve AFAD'ın büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladığı depremde 29 bina yıkılırken, 1 kişi hayatını kaybetti 69 kişi yaralandı. Peki, Malatya'da deprem olacak mı? Malatya'da deprem ekleniyor mu?

Malatya'da iki noktada arama kurtarma çalışması devam ediyor

Malatya'da meydana gelen 5.6'lık depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi de yaralandı. Bölgede korku yaratan deprem sonrası sosyal medya hesabından bir uyarı yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın sözleri sonrası Malatya'da deprem olacak mı? Malatya'da deprem ekleniyor mu merak edildi.

MALATYA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Malatya'daki deprem sonrası dikkat çeken bir uyarı ise deprem uzmanı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depreme ait artçıların devam edeceğini belirten Ercan şunları söyledi;

"27.02.23 12.04'de Malatya Yeşilyurt Kozluk'ta M5,6'lık artçı deprem 5km derinde sarsıcı olmuştur. Bölgede M6,7 erişecek Artçı depremler 3-4 ay sürecektir. Yarın incelemeler için Malatya'daki olacağım."