Malatya'da deprem nerede oldu? SON DAKİKA Malatya'da deprem kaç şiddetinde meydana geldi?

Malatya'da deprem nerede oldu ve deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin merkez üssü olduğu 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Malatya'da deprem nerede oldu? SON DAKİKA Malatya'da deprem kaç şiddetinde meydana geldi? Detaylar haberimizdedir...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.23'te AFAD'ın kaydettiği sarsıntının derinliği 17.7 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

MALATYA'DA NEREDE DEPREM OLDU?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin merkez üssü olduğu 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 12.23'te yaşanan sarsıntının derinliği 17.7 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşadı.