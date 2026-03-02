Haberler

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünün Battalgazi ilçesi olduğunu duyurdu.

BÜYÜKLÜĞÜ 4.3

Açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi. Saat 17:52'de meydana gelen deprem yerin 8.94 kilometre altında oluştu.

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
