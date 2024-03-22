31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Malatya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: SAMİ ER

İYİ PARTİ: ŞEYHMUS GÖÇMEZ

SOL PARTİ: ALİ OSMAN İZCİ

MEMLEKET PARTİSİ: AVNİ TALHA UCUZCU

ANAVATAN PARTİSİ: MUTTALİP ÇAPKAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ: BİLAL YILDIRIM

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: ABDULVAHAP EKİM

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: HÜSNE YAŞAR

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: YÜKSEL AKMERCAN

ZAFER PARTİSİ: SIDDIK AKTAŞ

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: SEMİH KEKLİK

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: SUAT ERDEM

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: HAKAN ŞİRECİ

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: YUSUF YILMAZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: VELİ AĞBABA

EMEK PARTİSİ: BAYRAM ADİL AKTAŞ

HÜR DAVA PARTİSİ: MEHMET İLKER DÖNMEZER

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: ALİ REŞAT ÖZTÜRK

OCAK PARTİSİ: MEHMET COŞKUN

DEMOKRAT PARTİ: MEHMET CAHİT KARAKUŞ

MİLLET PARTİSİ: MUHAMMET BEKİR İNCEARIK

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: BURCU ASLAN

VATAN PARTİSİ: ABUZER ŞEREFOĞLU

BAĞIMSIZ: MUZAFFER TUNÇ

BAĞIMSIZ: İBRAHİM GEZER

BAĞIMSIZ: BENGÜL UĞURLU

BAĞIMSIZ: NAZİR GÜNEY

BAĞIMSIZ: DENİZHAN GÜRBÜZ

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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