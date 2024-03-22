MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Malatya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Malatya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: SAMİ ER
- İYİ PARTİ: ŞEYHMUS GÖÇMEZ
- SOL PARTİ: ALİ OSMAN İZCİ
- MEMLEKET PARTİSİ: AVNİ TALHA UCUZCU
- ANAVATAN PARTİSİ: MUTTALİP ÇAPKAN
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: BİLAL YILDIRIM
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: ABDULVAHAP EKİM
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: HÜSNE YAŞAR
- ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: YÜKSEL AKMERCAN
- ZAFER PARTİSİ: SIDDIK AKTAŞ
- HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: SEMİH KEKLİK
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: SUAT ERDEM
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: HAKAN ŞİRECİ
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: YUSUF YILMAZ
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: VELİ AĞBABA
- EMEK PARTİSİ: BAYRAM ADİL AKTAŞ
- HÜR DAVA PARTİSİ: MEHMET İLKER DÖNMEZER
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: ALİ REŞAT ÖZTÜRK
- OCAK PARTİSİ: MEHMET COŞKUN
- DEMOKRAT PARTİ: MEHMET CAHİT KARAKUŞ
- MİLLET PARTİSİ: MUHAMMET BEKİR İNCEARIK
- TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: BURCU ASLAN
- VATAN PARTİSİ: ABUZER ŞEREFOĞLU
- BAĞIMSIZ: MUZAFFER TUNÇ
- BAĞIMSIZ: İBRAHİM GEZER
- BAĞIMSIZ: BENGÜL UĞURLU
- BAĞIMSIZ: NAZİR GÜNEY
- BAĞIMSIZ: DENİZHAN GÜRBÜZ
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
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