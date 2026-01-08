Mahsun Kırmızıgül İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor

Türk müziğinin sevilen ve güçlü yorumcularından Mahsun Kırmızıgül, İstanbul'daki hayranlarıyla özel bir gecede bir araya gelmeye hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, 10 Ocak Cumartesi akşamı Günay Restaurant İstanbul'da sahne alacak.

UNUTULMAZ ŞARKILAR, GÜÇLÜ SAHNE PERFORMANSI

Kariyeri boyunca hafızalara kazınan şarkılara imza atan Mahsun Kırmızıgül, etkileyici yorumu ve sahne enerjisiyle dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşatacak. Konserde, sanatçının sevilen eserlerinin yanı sıra duygu yüklü performansların da yer alması bekleniyor.

GÜNAY RESTAURANT'TA ÖZEL BİR GECE

İstanbul'un seçkin eğlence ve gastronomi mekânlarından biri olan Günay Restaurant, bu özel gecede konuklarını şık atmosferi ve kaliteli hizmetiyle ağırlayacak. Müzik ve eğlence, mekânın özgün ambiyansında buluşacak.

REZERVASYON BİLGİLERİ

Sınırlı sayıda yerin bulunduğu geceye katılmak isteyenler, 0212 230 3333 ve 0532 443 3333 numaralı telefonlardan rezervasyon yaptırabiliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün sahne alacağı bu özel konser, İstanbul gecelerine damga vurmaya aday.