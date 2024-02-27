Mahmut Yiğit kimdir? HÜDA PAR Çankırı Belediye Başkan Adayı Mahmut Yiğit kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Çankırı Belediye Başkan Adayı Mahmut Yiğit kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mahmut Yiğit kimdir? HÜDA PAR Çankırı Belediye Başkan Adayı Mahmut Yiğit nereli? Detaylar haberimizdedir…

MAHMUT YİĞİT KİMDİR?

Mahmut Yiğit, 1998 yılında Yozgat'ta hayata gözlerini açtı. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Sivil toplum faaliyetleri içerisinde aktif olarak yer alarak insani yardım çalışmalarında bulundu. Ticaretle uğraşan Yiğit, evli ve iki çocuk babasıdır.