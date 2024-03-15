Mahmut Özyavuz kimdir? MHP Şanlıurfa Harran Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Şanlıurfa Harran Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mahmut Özyavuz kimdir? MHP Şanlıurfa Harran Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz nereli? Detaylar haberimizdedir…

MAHMUT ÖZYAVUZ KİMDİR?

Mahmut Özyavuz, 1986 yılında Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde hayata gözlerini açtı. İlk ve Ortaöğrenimini Harran'da başarıyla tamamladı. Ardından, 2011-2014 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Harran İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Harran Belediye Başkanı olarak seçilen Özyavuz, evli ve dört çocuk babasıdır. Ayrıca, Arapça dilini iyi derecede bilmektedir.

Mahmut Özyavuz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Şanlıurfa Harran Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.