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Mahmut Arıkan kimdir? Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan biyografisi!

Mahmut Arıkan kimdir? Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan biyografisi!
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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu. Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kimdir ve Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Mahmut Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı. Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2019 yılından beri Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır.

14 Mayıs 2023'te yapılan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Kayseri'den Milletvekili seçilmiştir. 24 Kasım 2024 pazar günü yapılan 9. Olağan Kongrede Saadet Partisi genel Başkanı seçilmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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