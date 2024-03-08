Mahir Polat kimdir? CHP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı ise Mahir Polat oldu. Mahir Polat kimdir? Mahir Polat nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MAHİR POLAT KİMDİR?

Fatih Belediye Başkanı seçilen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 1976 yılında Erzincan'da doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nde başlayan Polat, 2002 yılında bu bölümden mezun olmuştur. Akademik kariyerine devam ederek, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı'na katılmış ve 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kültür yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı bölümde öğretim görevlisi olarak görev yapmış ve kültürel miras mevzuatı üzerine dersler vermiştir. Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Dinsel Kültürel Miras odaklı olarak tamamlamıştır.

Mesleki kariyerine Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde başlayan Mahir Polat, daha sonra vakıf uzmanı olarak görev yapmıştır. Bu süreçte Anadolu ve İstanbul'da birçok Osmanlı Dönemi tarihi eserinin restorasyonu ve müze kurulum çalışmalarında yer almıştır.