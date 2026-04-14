Madonna’dan gizemli adım! Hayranları alarma geçti

Pop müziğin ikonik ismi Madonna, sosyal medya hesabında yaptığı radikal değişiklikle gündeme geldi. Tüm gönderilerini silen dünyaca ünlü sanatçının bu hamlesi, yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

GERİ SAYIM MI BAŞLADI?

Uzun süredir yeni albüm çıkarmayan Madonna’nın bu hamlesi, hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Sanatçının 7 yıl aradan sonra müzik dünyasına güçlü bir dönüş yapacağı iddia ediliyor.

SOSYAL MEDYADA TEMİZ SAYFA

Tüm gönderilerini kaldırarak profilini sıfırlayan Madonna’nın, bu hamleyle yeni projesi öncesi “temiz sayfa” açtığı konuşuluyor. Daha önce birçok ünlü ismin de benzer stratejiyle albüm öncesi dikkat çektiği biliniyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Henüz resmi bir duyuru gelmese de kulislerde dolaşan bilgiler, yeni albümün her an açıklanabileceği yönünde. Madonna’nın atacağı bir sonraki adım merakla bekleniyor.