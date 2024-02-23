Maden faciası sonrasında görevden alınanlar isimler kimler?

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım atandı; Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Sağlık ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üst kademelerine atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda MASAK'tan TCDD ve Milli Piyango İdaresi'ne kadar pek çok kurumda atama ve görevden alma gerçekleştirildi. Peki, maden faciası sonrası kimler görevden alındı?

MADEN FACİASI SONRASI KİMLER GÖREVDEN ALINDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda MASAK'tan TCDD ve Milli Piyango İdaresi'ne kadar pek çok kurumda atama ve görevden alma gerçekleştirildi. Erzincan İliç'teki maden faciası sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bir Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür yardımcısı, bir Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür yardımcısı ile üç Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür yardımcısı görevden alındı.

KİMLER ATANDI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı; Muhasebat Genel Müdürlüğüne Nazmi Zarifi Gürkan, Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Nuray Serdaroğlu Erbil, Kamu Sermayeli kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Muhammet Faruk Aykut, Teftiş Başkanlığına Kaan Kasım, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan atandı.