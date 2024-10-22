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'Maceracı' programının sunucusu da FETÖ elebaşı için mesaj yayınladı

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü nedeniyle videolu mesaj yayınladı. Murat Yeni mesajında, " Elhamdülillah... 21 Ekim benim için bayram. Dünya bir pislikten kurtuldu" ifadelerine yer verdi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi sonrası ir zamanlar FETÖ'nün TV organı olan Samanyolu TV'de Maceracı programını sunan Murat Yeni'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"21 EKİM BENİM İÇİN BAYRAM"

Murat Yeni yayınladığı videolu mesajda "Uyanır uyanmaz sevdiğim arkadaşlarım bana müjdeyi verdiler. Elhamdülillah... 21 Ekim benim için bayram... Dünya bir pislikten kurtuldu. Bugün bu terör örgütü yüzünden hayatı kararan insanlar için bayram... Vatanıma milletime hayırlı uğurlu olsun. Bu bayramı hiçbir zaman unutmayalım" ifadelerine yer verdi.

"RESMEN DALGA GEÇİYORLAR"

Murat Yeni'nin paylaşımının altına "Ekmeğini yerken sesin çıkmıyordu", "Resmen dalga geçiyorlar", "Her devrin insanları", "Kendine yol yapıyor gariban", "Acınacak zavallı", "Yeni rota oluşturuluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

8 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda Murat Yeni'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma eylemi sabit görüldüğünden 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilmişti.

'Maceracı' programının sunucusu da FETÖ elebaşı için mesaj yayınladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Murat Yeni Magazin Gündem Dünya Terör

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Yorumlar (13)

Cevap :

Sadece o mu baştakiler de her devrin insanı o zaman.

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SMMM:

METHİYELER DİZENLER ÜLKEYİ YÖNETİYOR

62
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Hasan Turk:

Tum akp ve secmenide boyle degilmi. Ust yonetici akplilerin gecmisi feto degilmi. bu adam gibi onlarda dalga gecmiyormu.

29
17
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Sihirbazın Çırağı:

Eee aynısını yapanlar ülkenin başında değil mi ? Siz de kendiniz itaat ettiğiniz gibi herkesi boyun eğdirmeye uğraşmıyor musunuz ?

32
8
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Abdullah Cerrah:

ölümüne reis

3
16
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Süleyman Yazar:

İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su; Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu...

8
0
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Demir Acer:

mecliste bebek katili pkkliya tapan demliler var birak ceza vermeyi vekil maasi veriyorlar, bu bana dokunmayan yilan bin yil yasasin ornegi, her neyse gebermisse gebermis beni alakadar etmiyor oldugu yada yasadigi.

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Demir Acer:

Devrin insani Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Ataturk gerisi gelip gecici

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Halit:

içimiz düşman dolu yapmayın beyler bence hain diyene inanılır herkesi düşman yapmayalım

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Yunus Deliorman :

bir erkek kaşlarını alıyor estetik yaptırıyorsa farklı emelleri var demektir

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