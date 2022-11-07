MAÇ ÖZETİ| Galatasaray- Beşiktaş maçı özeti! Galatasaray 2- 1 Beşiktaş maç özeti izle! Galatasaray maçı özet! Beşiktaş maçı özet!

Galatasaray- Beşiktaş maçı özeti futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 5 Kasım günü Galatasaray, Beşiktaş'ı evinde konuk etti. 2-1'lik skorla derbinin kazananı Galatasaray oldu. Icardi'nin attığı 2 gol ile öne geçen Galatasaray'ın kalesini havalandıran isim ise Cenk Tosun oldu. Futbolseverler ise Galatasaray- Beşiktaş maçının özetini arıyor. İşte Galatasaray- Beşiktaş maçı özeti! Galatasaray 2- 1 Beşiktaş maç özeti izle! Galatasaray maçı özet! Beşiktaş maçı özet!

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ!

Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçının özeti haberimizdeki linkte yer alıyor. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, attığı 2 gol ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ilk derbisinden zaferle ayrılırken, Şenol Güneş ise Beşiktaş'ın başında 2. maçında ilk yenilgisini aldı. Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı. Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Galatasaray, 18. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılara cevabı ise 28. dakikada Cenk Tosun verdi. Ağları havalandıran milli futbolcu skora dengeyi getirirken, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. İkinci yarı oyuna daha fazla ağırlığını koyan Galatasaray, 59. dakikada yine Icardi'nin attığı gol ile durumu 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda Beşiktaş oldukça silik bir oyun sergilerken, direkleri döven sarı-kırmızılılar ise başka gol bulamadı. Mücadele 2-1 sona erdi. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk derbide sahadan zaferle ayrılırken, Beşiktaş ise Şenol Güneş yönetimindeki 2. maçında mağlubiyet aldı. Bu sonuçla Galatasaray lider Fenerbahçe'nin altında maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 22 puanla 4. sıraya geriledi.