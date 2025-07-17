Mabel Matiz Covid mi oldu?

Mabel Matiz Covid mi oldu?
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Sevilen sanatçı Mabel Matiz'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Sosyal medyada yapılan açıklama sonrası, "Mabel Matiz Covid mi oldu?" sorusu gündeme oturdu. Ünlü şarkıcı, Covid-19'a yakalandığını ve buna bağlı olarak Harbiye konserlerini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

"Mabel Matiz Covid mi oldu?" sorusunu soran hayranlar için gelen açıklama oldukça netti. Matiz, üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini ve doktorların tavsiyesiyle sahneye çıkmasının uygun görülmediğini belirtti. Tedavi sürecinin devam ettiğini de ekleyen sanatçı, yeni konser tarihleri için bilgi vereceğini açıkladı. Peki, Mabel Matiz Covid mi oldu? İşte detaylar...

MABEL MATİZ COVID Mİ OLDU?

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Mabel Matiz Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Matiz, "Covid'e bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu" sebebiyle Harviye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserlerinin ertelendiğini duyurdu.

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