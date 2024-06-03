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M3 Bakırköy- Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza mı oldu? Metrolar çalışıyor mu?

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İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda sabah saatlerinde teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşandı ve metro duraklarında yoğunluk oluştu. Bazı yolcuların rayların üstünden atlayarak metroya binmek için karşı yöne geçtiği ve bu tehlikeli anların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdığı görüldü.

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seyir halindeki metroların yönlerinin karışması nedeniyle teknik arıza yaşandı. Arıza seferlerde gecikmeye yol açtı, metro duraklarında yoğunluk yaşandı. Peki, M3 Bakırköy- Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza mı oldu? Metrolar çalışıyor mu?

M3 BAKIRKÖY- KAYAŞEHİR METRO HATTI ARIZALANDI MI?

İstanbul'da sabah saatlerinde iki metro hattında teknik arızalar meydana gelmesi nedeniyle seferlerde gecikme yaşandı ve metro duraklarında yoğunluk oluştu. Bazı yolcular rayların üstünden atlayarak metroya binmek için karşı yöne geçerken, yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

M3 Bakırköy- Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza mı oldu? Metrolar çalışıyor mu?

METROLAR ÇALIŞIYOR MU?

M3 Bakırköy- Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan teknik arızaya ilişkin ise Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı; "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji dalgalanması sonucu meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir-İncirli istasyonları arasında yapılmaktadır."

M3 Bakırköy- Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza mı oldu? Metrolar çalışıyor mu?

M3 METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Her iki hatta da teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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