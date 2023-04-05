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Lütfullah Kayalar kimdir? İyi Parti adayı Lütfullah Kayalar kim? Lütfullah Kayalar hayatı ve biyografisi!

Lütfullah Kayalar kimdir? İyi Parti adayı Lütfullah Kayalar kim? Lütfullah Kayalar hayatı ve biyografisi!

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Seçim tarihi yaklaşırken farklı partilerde yerini alan adaylar, isimlerini ilan ediyor ve vatandaşlar tarafından birçok isim merak ediliyor. Bu isimler arasında yer almakta olan Lütfullah Kayalar kimdir? Sorusu ise birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Lütfullah Kayalar kimdir? İyi Parti adayı Lütfullah Kayalar kim? Lütfullah Kayalar hayatı ve biyografisi!

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Lütfullah Kayalar kimdir? Sorusu, özellikle grup toplantısında yapılacak tören nedeniyle araştırılıyor. Türkiye Okçuluk Federasyon Başkanlığı yapan Lütfullah Kayalar hakkında birçok detay, arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. 30 yaşında ANAP'tan milletvekili seçilen Kayalar, Maliye ve Tarım Bakanlıkları görevlerinde de bulunmuştu. Peki, Lütfullah Kayalar kimdir? İyi Parti adayı Lütfullah Kayalar kim? Lütfullah Kayalar hayatı ve biyografisi!

LÜTFULLAH KAYALAR KİMDİR?

İlkokulu Namık Kemal İlkokulunda, ortaokulu Yozgat Merkez Ortaokulunda, liseyi Ankara Aydınlık Evler Lisesini bitirdi. Kısa bir süre ODTÜ'ye devam ettikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Yozgat ve Ankara'da avukatlık yaptı. Aynı zamanda sporla da ilgilenerek Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı da yaptı.

1983 yılında Anavatan Partisi, Ankara il örgütü kurucusu olarak siyasete atıldı ve Yozgat milletvekili seçildi. XVII., XVIII., XIX., XX. ve XXI. Dönem Yozgat Milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlıkları yaptı. AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesiydi.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı sırasında Türkiye'nin en büyük yeşil kuşak projesi ile "Şehirde ne varsa köyde de olacak" sloganı ile Türkiye genelinde büyük bir yapılandırma hareketi başlattı.

2007 Genel seçimlerine ANAP'ın girmemesi üzerine CHP'den aday olduysa da seçilemedi. 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Yozgat'tan bağımsız milletvekili adayı oldu. %11,47 oranında oy aldıysa da seçilemedi. Hâlen hukukçu olarak danışmanlık yapmaktadır.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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