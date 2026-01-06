Luigi Leather&Fur Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, deri ceketin üretimi nasıl yapıldığını anlattı

Luigi Leather&Fur Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, bir videoda deri ceketin üretim sürecine dair merak edilen detayları paylaştı. Deri ürünlerde kaliteyi belirleyen en önemli unsurun doğru deri seçimi olduğunu belirten Evin, üretimin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Evin, en iyi derilerin bir araya getirildiğini ve kesim sürecinin belirli bir sıralamayla yapıldığını söyledi. "İlk önce önler ve kollar, sonra arkalar kesilir. Derinin en iyi yerlerini özellikle önlere ve kollara getiririz. Çünkü insanlar bir ürüne baktığında önce ön kısmı, ardından kolları inceler," dedi.

Deri ürünlerin satın alma sürecinde dokunmanın önemli bir rol oynadığını vurgulayan Evin, "Deriyi tutmadan kimse ürünü almaz," ifadelerini kullandı. Luigi Leather&Fur'un binlerce kalıbın bulunduğu büyük bir kesimhaneye sahip olduğunu aktaran Evin, burada hazırlanan ürünlerin makine dairesinde dikilerek dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini belirtti.

Şirketin ihracat yaptığı ülkeler arasında İtalya, Almanya, Fransa ve Amerika'nın yer aldığını söyleyen Evin, en önemli pazarlarının ise uzun yıllar Rusya ve eski Rus Cumhuriyetleri olduğunu dile getirdi.

Gerçek deri ile suni deri arasındaki farkın günümüzde ayırt edilmesinin oldukça zorlaştığını ifade eden Musa Evin, teknolojinin bu alanda büyük ilerleme kaydettiğini belirtti. "Dikilmiş bir ürüne baktığınızda deri mi plastik mi olduğunu anlamak gerçekten çok zor. Bu işi bilmek, dokunduğunuzda o hissiyatı alabilmek lazım. Aksi halde kimse ayırt edemez," dedi.

Evin'in açıklamaları, deri üretiminde uzmanlığın ve tecrübenin hâlâ en önemli unsur olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.