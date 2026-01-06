Haberler

Luigi Leather&Fur Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, deri ceketin üretimi nasıl yapıldığını anlattı

Luigi Leather&Fur Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, deri ceketin üretimi nasıl yapıldığını anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Luigi Leather&Fur Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, deri ceketin üretim aşamalarını ve gerçek deriyle suni deri arasındaki farkın neden zor ayırt edildiğini anlattı. Evin, kalite anlayışlarının temelinde doğru kesim ve doğru deri seçiminin yer aldığını vurguladı.

Luigi Leather&Fur Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, bir videoda deri ceketin üretim sürecine dair merak edilen detayları paylaştı. Deri ürünlerde kaliteyi belirleyen en önemli unsurun doğru deri seçimi olduğunu belirten Evin, üretimin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Evin, en iyi derilerin bir araya getirildiğini ve kesim sürecinin belirli bir sıralamayla yapıldığını söyledi. "İlk önce önler ve kollar, sonra arkalar kesilir. Derinin en iyi yerlerini özellikle önlere ve kollara getiririz. Çünkü insanlar bir ürüne baktığında önce ön kısmı, ardından kolları inceler," dedi.

Deri ürünlerin satın alma sürecinde dokunmanın önemli bir rol oynadığını vurgulayan Evin, "Deriyi tutmadan kimse ürünü almaz," ifadelerini kullandı. Luigi Leather&Fur'un binlerce kalıbın bulunduğu büyük bir kesimhaneye sahip olduğunu aktaran Evin, burada hazırlanan ürünlerin makine dairesinde dikilerek dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini belirtti.

Şirketin ihracat yaptığı ülkeler arasında İtalya, Almanya, Fransa ve Amerika'nın yer aldığını söyleyen Evin, en önemli pazarlarının ise uzun yıllar Rusya ve eski Rus Cumhuriyetleri olduğunu dile getirdi.

Gerçek deri ile suni deri arasındaki farkın günümüzde ayırt edilmesinin oldukça zorlaştığını ifade eden Musa Evin, teknolojinin bu alanda büyük ilerleme kaydettiğini belirtti. "Dikilmiş bir ürüne baktığınızda deri mi plastik mi olduğunu anlamak gerçekten çok zor. Bu işi bilmek, dokunduğunuzda o hissiyatı alabilmek lazım. Aksi halde kimse ayırt edemez," dedi.

Evin'in açıklamaları, deri üretiminde uzmanlığın ve tecrübenin hâlâ en önemli unsur olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Yaşam
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi

Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi! Detaylar korkunç
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?

Maduro'nun yerine gelen Rodriguez gerçekte kimdir?
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi