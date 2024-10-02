Lise KPSS sonuçları: KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama ekranı!

Lise mezunları için düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları, binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. KPSS Ortaöğretim, lise mezunu adayların kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmeleri için girdiği bir sınavdır. 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçlarına nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine göre, KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 4 Ekim 2024 tarihinde duyurulması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuç sorgulama ekranına erişebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUCU SORGULAMA EKRANI

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

2024-KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen adayların cevap kağıtları ve bu kağıtlarda yaptıkları işaretlemeler, optik okuyucular aracılığıyla değerlendirilmiştir. Adayların sınavda verdikleri yanıtlar ile soruların doğru cevapları, 20 Eylül 2024 saat 10.15 itibarıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştır. Adaylar, 10 gün boyunca bu bilgilere ulaşabileceklerdir. Bu süre zarfında cevap kâğıtlarını ve doğru cevapları incelemek isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlayabilirler.