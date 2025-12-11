Haberler

Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık Haber Videosunu İzle
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir pazarcı, limonlarını daha sulu göstermek için inanılmaz bir dolandırıcılığa başvurdu. Tezgahın önünde müşterilerin fark etmediği suyu elindeki limona dolduran pazarcı, ardından limonu sıktı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Bir pazarcı, sattığı limonları daha sulu göstermek için limonlara dışarıdan su doldurdu.
  • Pazarcının bu hareketi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
  • Görüntüler sosyal medyada yayıldı ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Bir pazarcının, sattığı limonları daha sulu göstermek amacıyla başvurduğu inanılmaz hile, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, pazarcının tezgahının önünde gerçekleşirken, müşterilerin fark etmediği bir hareketle elindeki limona dışarıdan su doldurduğu görüldü.

İŞTE LİMONCUNUN DOLANDIRICILIĞI

Ardından hileli limonu sıkan pazarcı, bu yolla limonun aşırı sulu olduğu izlenimini yaratmaya çalıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Üçkağıtçı cenneti Türkiye.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

pazarcıların mal seçtirmeyenlerin yüzde doksanından fazlası üç kağıtçı ben pazardan genelde meyve sebze almam malları seçtirenler kalitesiz tapon mal satıyor seçtirmeyenler tezgahın önüne cirlop gibi mal koyup arkadan çürük çarık malı kakalıyor çaktırmadan uzaktan tezgahın arka tarafına bakın ne demek istediğimi anlarsınız.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Bu hrtlarda herturlu, ahlakszlık var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Habercilik bu değil olayın meydana de gerçekleştiğini neden yazmadıniz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti

Küçücük çocuk, okuldaki kabusun ardından intihara kalkıştı
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
title