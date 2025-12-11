Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Bir pazarcının, sattığı limonları daha sulu göstermek amacıyla başvurduğu inanılmaz hile, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, pazarcının tezgahının önünde gerçekleşirken, müşterilerin fark etmediği bir hareketle elindeki limona dışarıdan su doldurduğu görüldü.

İŞTE LİMONCUNUN DOLANDIRICILIĞI

Ardından hileli limonu sıkan pazarcı, bu yolla limonun aşırı sulu olduğu izlenimini yaratmaya çalıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.