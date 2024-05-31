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Limon FC maçı CANLI izle! YouTube Limon FC Kunisports canlı nereden izlenir?

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Kings League Dünya Kupası ikinci maçında Limon FC ile Kunisports arasında oynanacak olan maç YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak. Peki, Limon FC Kunisports maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte YouTube Limon FC Kunisports maçı canlı yayın!

Limon FC maçı canlı izle! Kings League Dünya Kupası ikinci maçında Limon FC ile Kunisports arasında oynanacak olan maç Youtube'dan canlı olarak yayınlanacak. Peki, Limon FC Kunisports maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte YouTube Limon FC Kunisports maçı canlı yayın haberimizde...

LİMON FC MAÇI CANLI İZLE

Limon FC - Kunisports maçı YouTube'tan canlı olarak izlenebiliyor.

Limon FC'nin Kings League Dünya Kupası ikinci maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. İkinci maçta rakip Kunisportsolacak.

Limon FC kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

  • Osman Naz
  • Berker Güllü
  • Yiğit Yenihayat
  • Berke Onuk
  • Yiğit Özbay
  • Osman Ural
  • Alp Arda
  • Berk Kıratlı
  • Mehmet Yeşil
  • Berkay Sezer
  • Serhat Kot
  • Mete Demir
  • Memos Sözer
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