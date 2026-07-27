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Limak Çimento üst yönetiminden Trakian Cement Dış Ticaret A.Ş.’ye ziyaret

Limak Çimento üst yönetiminden Trakian Cement Dış Ticaret A.Ş.’ye ziyaret
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Trakian Cement Dış Ticaret A.Ş., Havsa Abalar Lojistik Merkezi'nde Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir'i ağırladı. Önemli işbirliği ve yeni yatırımların sinyalleri verildi. Limak Çimento ile güçlü işbirliği devam edecek.

Edirne'nin önemli yatırımlardan biri olan, vergi ve ihracat rekortmeni Trakian Cement Dış Ticaret A.Ş., Havsa Abalar Lojistik Merkezi’nde Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Çimento CEO’su Muhammed Erkam Kocakerim başta olmak üzere üst düzey yöneticilerini ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette, Havsa Abalar Lojistik Merkezi’ndeki operasyonlar yerinde incelendi; çimento sektöründeki gelişmeler, lojistik süreçleri, geleceğe yönelik yatırımlar ve yeni istihdam fırsatları hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye’de ve dünyada önemli projelere imza atan Nihat Özdemir, Abalar’daki tesise duyduğu hayranlığı dile getirerek ziyareti tekrarlamak istediğini belirtti.

Trakian Cement A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tanır, Limak Çimento’nun gerçekleştirdiği ziyaretin çok önemli olduğunu belirterek ileriye dönük iş birliklerinin devam edeceğini ve bu buluşmanın yeni yatırımları beraberinde getireceğini ifade etti. Tanır, bu değerli ziyaret dolayısıyla tüm Limak Çimento ekibine teşekkürlerini iletti.

İki güçlü firma arasındaki bu görüşme, yıllara dayanan iş birliğini ve güveni pekiştiren önemli bir ziyaret oldu. İki firmanın şehrimize ve sektöre değer katmaya, ortak başarılara imza atmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

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