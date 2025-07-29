LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları nereden sorgulanır?

LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları nereden sorgulanır?
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LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, tercih işlemlerini tamamlayan yüz binlerce öğrenci ve veli tarafından büyük bir merakla araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu netlik kazandı. Peki, 2025 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, 8. sınıfı tamamlayan ve liseye geçiş yapacak öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

LGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı LGS takvimine göre, LGS tercih yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacak.

LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları nereden sorgulanır?

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Öğrenciler, sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını bekleyen adaylar için bu tarih büyük önem taşıyor.

LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları nereden sorgulanır?

LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirme sonuçlarına göre birinci nakil başvuru dönemi 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Birinci nakil sonuçları 8 Ağustos 2025 Cuma günü ilan edilecek. Bu süreçte herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, ikinci nakil döneminde yeniden tercih yapma hakkına sahip olacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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