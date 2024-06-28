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LGS TABAN PUANLARI | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? LGS taban puanları liste!

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarına ve yüzdelik dilimlerine göre tercih yapabilecekler. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerin listesi yayınlandı.

2024 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavının taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl LGS sonuçlarını ve bu sonuçlara göre belirlenen taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini resmi web sitesi üzerinden yayınlıyor. MEB LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? LGS taban puanları liste!

2024 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından erişime açıldı. LGS kapsamında liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.

LGS TABAN PUANLARI | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? LGS taban puanları liste!

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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