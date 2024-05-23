Liselere Geçiş Sınavı ( Lgs ) yaklaşıyor ve öğrenciler sınav giriş belgelerini ve sınav tarihini merak ediyor. Lgs'ye geri sayım başladı ve öğrencilerin heyecanı dorukta. Sınav hakkında tüm detaylar ve giriş belgesi bilgileri bu haberimizde. LGS ne zaman? 2024 LGS giriş belgesi sorgulama! LGS konuları neler?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Sınav için fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren öğrencilere teslim edilecek.

LGS 2024 NE ZAMAN?



LGS 2 Haziran'da gerçekleşecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.