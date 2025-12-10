'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
"Eşref Rüya" dizisinde 'Hıdır Baba' karakterini canlandıran Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç, 93 yaşında vefat etti. Güç'ün cenazesinin, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde defnedileceği bildirildi.
"Eşref Rüya"da 'Hıdır Baba' karakterini canlandıran Levent Özdilek, annesi Gülseren Güç'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
93 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeden Güç'ün vefatı, sanat camiası ve dizinin izleyicileri arasında büyük bir üzüntü yarattı.
Gülseren Güç'ün cenazesi memleketi Mersin'e götürülerek, Tarsus Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verilecek. Cenaze törenine Özdilek'in yakınları ve sevenlerinin katılması bekleniyor.