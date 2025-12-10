Haberler

'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
"Eşref Rüya" dizisinde 'Hıdır Baba' karakterini canlandıran Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç, 93 yaşında vefat etti. Güç'ün cenazesinin, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde defnedileceği bildirildi.

"Eşref Rüya"da 'Hıdır Baba' karakterini canlandıran Levent Özdilek, annesi Gülseren Güç'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

93 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeden Güç'ün vefatı, sanat camiası ve dizinin izleyicileri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Gülseren Güç'ün cenazesi memleketi Mersin'e götürülerek, Tarsus Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verilecek. Cenaze törenine Özdilek'in yakınları ve sevenlerinin katılması bekleniyor.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

sanat dünyasının sanki umurundaymış gibi haber yapıyorsunuz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

93 yaşında ve acı kayıp öylemi, vah vah

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
