Lalegül TV frekans değerleri! Lalegül TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec bilgileri nedir? Lalegül TV canlı izleme linki!

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Lalegül TV frekansı kaçtır? Lalegül TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

LALEGÜL TV HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12685

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol Oranı : 30000

FEC : -

Lalegül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da da HD yayın hayatına geçmiştir. Lalegül TV'yi daha net ve daha kaliteli izlemeniz için HD uydu alıcılarınızı yeni frekansa ayarlamanız gerekiyor. Lalegül TV'nin yeni HD uydu frekans değerlerine yukarıdan ulaşabilirsiniz.

LALEGÜL TV CANLI İZLE

Lalegül TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

LALEGÜL TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Haberler.com - Gündem