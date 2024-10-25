Laf ola beri gele ne demek? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Birçok kişi laf ola beri gele atasözünün hangi anlamda kullanıldığını aratıyor. Laf ola beri gele cümlesi konuşulan konu ile ilgili olmayan bir söz söylendiğinde veya bir sorun tartışılırken ilgisiz bir şey ifade edildiğinde kullanılıyor. Peki, Laf ola beri gele ne demek? Laf ola beri gele ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...

LAF OLA BERİ GELE NE DEMEK?

Konuşulan konu ile ilgili olmayan bir söz söylendiğinde veya bir sorun tartışılırken ilgisiz bir şey ifade edildiğinde söylenen bir sözdür.