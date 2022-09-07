Geçtiğimiz günlerde Üniversite öğrencileri için başlayan KYK yurt başvuruları geçtiğimiz saatlerde Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan canlı yayının ardından sonuçlandı. Açıklanan sonucun ardından birçok öğrenci, KYK yurt kayıt ücreti nereden yatırılır? KYK yurt kayıt ücreti yatırma işlemi nereden yapılır? Yurt kayıt belgeleri nelerdir? Sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar..

Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun İnstagram üzerinden gerçekleştirmekte olduğu canlı yayının ardından KYK sonuçları açıklandı. KYK yurtlarına yerleşmekte olan öğrenciler KYK yurt kayıt ücreti nereden yatırılır? ve KYK yurt kayıt ücreti yatırma Sorularını araştırdı. Peki, KYK yurt kayıt ücreti nereden yatırılır? KYK yurt kayıt ücreti yatırma işlemi nereden yapılır? Yurt kayıt belgeleri nelerdir? Sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar..

KYK YURT KAYIT ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının arından yurt kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Ziraat Bankası ATM'lerinden, banka şubelerinden ve mobil uygulamasından yurt kayıt ücreti ödemelerini gerçekleştirebilirler.

Ziraat bankası ATM'lerinde yer alan "eğitim sınav ve üniversite ödemeleri " seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Daha sonra yüklenen ekranda sırasıyla KYK ödemeleri ve Yurt ödemeleri seçenekleri seçilecek. Açılan ekranda TC kimlik numarası bilgilerinizi girerek sorgulama sonucunda çıkan KYK ödememelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KYK YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrencilerin yerleştiği KYK yurduna aşağıda yer almakta olan belgeler ile birlikte giderek yurt kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir.