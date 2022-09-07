Üye Girişi
Haberi Paylaş

KYK yurt kayıt ücreti nereden yatırılır? KYK yurt kayıt ücreti yatırma işlemi nereden yapılır? Yurt kayıt belgeleri nelerdir?

Gündem Haberleri

KYK yurt kayıt ücreti nereden yatırılır? KYK yurt kayıt ücreti yatırma işlemi nereden yapılır? Yurt kayıt belgeleri nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde Üniversite öğrencileri için başlayan KYK yurt başvuruları geçtiğimiz saatlerde Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan canlı yayının ardından sonuçlandı. Açıklanan sonucun ardından birçok öğrenci, KYK yurt kayıt ücreti nereden yatırılır? KYK yurt kayıt ücreti yatırma işlemi nereden yapılır? Yurt kayıt belgeleri nelerdir? Sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar..

Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun İnstagram üzerinden gerçekleştirmekte olduğu canlı yayının ardından KYK sonuçları açıklandı. KYK yurtlarına yerleşmekte olan öğrenciler KYK yurt kayıt ücreti nereden yatırılır? ve KYK yurt kayıt ücreti yatırma Sorularını araştırdı. Peki, KYK yurt kayıt ücreti nereden yatırılır? KYK yurt kayıt ücreti yatırma işlemi nereden yapılır? Yurt kayıt belgeleri nelerdir? Sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar..

KYK YURT KAYIT ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının arından yurt kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Ziraat Bankası ATM'lerinden, banka şubelerinden ve mobil uygulamasından yurt kayıt ücreti ödemelerini gerçekleştirebilirler.

Ziraat bankası ATM'lerinde yer alan "eğitim sınav ve üniversite ödemeleri " seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Daha sonra yüklenen ekranda sırasıyla KYK ödemeleri ve Yurt ödemeleri seçenekleri seçilecek. Açılan ekranda TC kimlik numarası bilgilerinizi girerek sorgulama sonucunda çıkan KYK ödememelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KYK YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrencilerin yerleştiği KYK yurduna aşağıda yer almakta olan belgeler ile birlikte giderek yurt kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir.

  • Öğrenci belgesi
  • 4 adet vesikalık fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)
  • Kan grubu
  • KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont
  • Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)
KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir? Yurt kayıt belgeleri nelerdir? İşte KYK yurtlarına kayıt için gerekli belgeler!KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir? Yurt kayıt belgeleri nelerdir? İşte KYK yurtlarına kayıt için gerekli belgeler! KYK fiyatları ne kadar? 2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? KYK Yurt ücretlerine zam var mı?KYK fiyatları ne kadar? 2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? KYK Yurt ücretlerine zam var mı?
Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Gündem Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title