Birçok kişi tarafından sevilen televizyon serisi Kurtlar Vadisi Pusu'yu izlemeye başlamak isteyen kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından KVP kaç bölüm? Sorusu araştırılıyor. Peki, KVP kaç bölüm? Kurtlar Vadisi Pusu kaç bölüm? Kurtlar Vadisi Pusu toplam bölüm sayısı kaç?

Kurtlar Vadisi dizisi televizyon ekranlarında yayımlanan ''Bu br mafya dizisidir'' sloganıyla seyirci karşısına çıkıyordu. Ekrana geldiği dönemde dizi yoğun ilgi görüyordu. Yıllar geçmesine rağmen hala oldukça ilgi gören KVP kaç bölüm? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Bir dönem ekranlarda fırıtınalar gibi esen Kurtlar Vadisi, yoğun ilgi nedeniyle uzun yıllar devam etmişti. Peki, KVP kaç bölüm? Kurtlar Vadisi Pusu kaç bölüm? Kurtlar Vadisi Pusu toplam bölüm sayısı kaç?

KVP KAÇ BÖLÜM?

Ekranların sevilen mafya dizisi Kurtlar Vadisi Pusu, 10 sezondan ve toplam 300 bölümden oluşmaktadır. Dizi 2007-2016 yılları arasında izleyicisi ile televizyon ekranlarında buluşmuştur.

KURTLAR VADİSİ KONUSU NEDİR?

Yurt dışında KGT adına birçok başarılı operasyonda bulunan Ali Candan; en son Kosova'da iken emrinde olduğu Aslan Akbey tarafından yurda çağrılmış ve kendisine en kritik görev olan Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir. Bu görevdeki amaç; mafyanın en tepesindeki güç olan ve Mehmet Karahanlı'nın baron olduğu Kurtlar Konseyi'nin çökertilmesidir. Bu görev hiç kolay değildir ve Kurtlar Konseyi çok güçlüdür. Öyle ki konsey, Türkiye'nin yıllık millî gelirinin yarısı kadar bir paraya hükmetmektedir.

Ali Candan; kendisine verilen bu zor görev için tüm sevdikleriyle vedalaştıktan sonra bir trafik kazasında öldü olarak gösterilir ve ameliyatla yeni bir yüze kavuşur. Yeni kimlik olarak da kendisine Polat Alemdar kimliği verilir.Polat Alemdar, eski kabadayı Duran Emmi'nin yeğeni olarak gösterilerek mafya alemine katılır.