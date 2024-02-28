Kütahya belediye başkanı hangi partiden? Alim Işık hangi partiden belediye başkanı seçildi?

2019 Kütahya yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Yüksek Seçim Kuruluna göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. Peki, Kütahya belediye başkanı hangi partiden? Alim Işık hangi partiden belediye başkanı seçildi?

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

137.146 geçerli oydan oluşan aday yarışında MHP'den Alim Işık birinci olarak belirlenmiştir. Işık, toplam 53.393 oy alarak %38,68'lik bir oy oranına ulaşmıştır. Bu başarı ile seçmenlerin büyük çoğunluğunun tercihini kazanan isim olmuştur.

İkinci sıradaki aday ise AK Parti'den Ahmet Sami Kutlu olmuştur. Kutlu, toplam 44.513 oy alarak %32,25'lik bir oy oranına sahiptir. Ancak, birinci sırayı elde edememiştir.

Üçüncü sırada ise CHP'den Eyüp Kahveci yer almaktadır. Kahveci, toplam 35.357 oy alarak %25,62'lik bir oy oranına sahiptir. Seçimde önemli bir destek elde etmiş olsa da, birinci sırayı elde edememiştir.