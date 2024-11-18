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Kuşum Aydın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın kaç yaşında, nereli? Kuşum Aydın biyografisi!

Kuşum Aydın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın kaç yaşında, nereli? Kuşum Aydın biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Kuşum Aydın oldu. Canlı yayına konuk olan şarkıcı Kuşum Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın kimdir? Kuşum Aydın kaç yaşında, nereli?

Kuşum Aydın, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Kuşum Aydın kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın kimdir? Kuşum Aydın kaç yaşında, nereli? Kuşum Aydın biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın kimdir? Kuşum Aydın kaç yaşında, nereli? Kuşum Aydın biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

KUŞUM AYDIN KİMDİR?

Muharrem Aydın Uğurlular veya sıkça anılan lakabıyla Kuşum Aydın, 1 Temmuz 1966 yılında İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı ve sunucudur. 1998 yılında çıkardığı Mutlu Yıllar Kuşum adlı albümünün ardından aldığı Kuşum Aydın lakabının yanı sıra, Papyon Aydın ve Şeker Aydın olarak da bilinmektedir.

Yükseköğrenimini yapmak için Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümüne giren Aydın Uğurlular, daha sonra Tekstil Sanatları Bölümüne geçerek buradan mezun oldu. Ardından, yönetici olma idealiyle İstanbul Üniversitesi'nde işletme iktisadı eğitimi aldı.

Müzik yaşamına stüdyolarda vokallik yaparak atılan Aydın Uğurlular, kariyerini kulüp sahnelerinde devam ettirdi. Sunduğu sabah ve öğle kuşağı televizyon programlarıyla popülerliğini artıran şarkıcı, bu sırada çıkardığı albümlerle de ses getiren çalışmalara imza attı. Hayat Bilgisi dizisinin 31.bölümüne konuk oyuncu olmuştur.

Diskografi

  • 1994 Gözünüz Aydın
  • 1995 Aydın Havası
  • 1998 Mutlu Yıllar Kuşum
  • 2000 Kanki
  • 2005 Kırmızı Kart
  • 2009 Şeker
  • 2010 Pardon Canım Aydın Ben
  • 2011 Evlenme
  • 2013 Doğum Günü Şarkısı
  • 2017 Kaymaklı Pasta
  • 2019 Moda
  • 2022 Yaranamıyoz
  • 2022 Benden Günah Gitti
  • 2023 Uçur Beni (Ay Ay)
  • 2024 Şeker Alalım

Video klipleri

  • Kıskıvrak
  • Haydi Yoluna
  • Aşka Geldim
  • Gelin Olasın
  • Ben Seninim
  • Kuşum
  • Vallahi
  • Kalbim Buz Gibi
  • Kim Tutar Seni?
  • Vururum
  • Kırmızı Kart
  • Benim Gibi
  • Şeker
  • Evlenme
  • Çika Çika
  • Moda
  • Yaranamıyoz
  • Benden Günah Gitti
  • Uçur Beni (Ay Ay)
  • Şeker Alalım
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