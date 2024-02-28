KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu?

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Müslüman alemi, bir ay boyunca oruç tutarak ibadet edecek. Bu süreçte en çok kafa kurcalayacak konulardan biri ise orucu bozan durumlar. Vatandaşlar, orucun ne olursa bozulacağını merak ediyor. Peki kusmak orucu bozar mı? Niyetliyken istemsizce kusunca oruç bozulur mu? İşte detaylar...

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Edinilen bilgilere göre, miktarı fark etmeksizin kendiliğinden gelen kusma orucu bozmaz.Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur. Hz. Peygamber "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." buyurmuştur. Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur.