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Kuruluş Osman Yusuf şehit mi oluyor? Yusuf ölecek mi? Ali Önsöz diziden ayrılıyor mu?

Kuruluş Osman Yusuf şehit mi oluyor? Yusuf ölecek mi? Ali Önsöz diziden ayrılıyor mu?
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Kuruluş izleyicileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 180. Bölüm fragmanı ilgi odağı oldu. Peki, Kuruluş Osman Yusuf şehit mi oluyor? Yusuf ölecek mi? Ali Önsöz diziden ayrılıyor mu?

Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 180. bölüm fragmanı heyecanı artırdı. Peki, Kuruluş Osman Yusuf şehit mi oluyor? Yusuf ölecek mi? Ali Önsöz diziden ayrılıyor mu?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Kazanan yalnızca biz olmayacağız, kazanan İslam olacak!"

OSMAN BEY'İN ANDI

Osman Bey yeniden dirilişin ateşini yakmak için harekete geçer. Kaybettikleri her şeyi geri kazanmaya ant içen Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır? Osman Bey, aldığı büyük darbelere rağmen düşmanlarının üzerine yürümeye devam eder. Yusuf ve alpları da Osman Bey'den yana saf tutar. Osman Bey, Ulugan karşılaşır. Bu savaşın galibi kim olacak?

BEGÜM HATUN'UN İNTİKAM PLANI?

Osman Bey'lerle bir hareket edecek olan Bala Hatun ve hatunlar kutlu diriliş için var güçleriyle hareket ederken öte yandan Begüm'ün düşmanlığını üzerlerine çekmişlerdir. Begüm Hatun, Bala Hatun'dan intikam almak için nasıl bir yol izleyecektir?

Kuruluş Osman Yusuf şehit mi oluyor? Yusuf ölecek mi? Ali Önsöz diziden ayrılıyor mu?

YUSUF ŞEHİT Mİ OLUYOR?

Yusuf ve alplar Lucas'ın eline düşer. Lucas, Osman Bey'in ve ahalisinin diriliş umutlarını söndürüp gözdağı vermek için Yusuf'u bütün Türklerin önünde arenada idam etmek ister. Bunun haberini alan Osman Bey Yusuf'ları kurtarmak için harekete geçer. Lucas'ın planlarını suya düşürmeyi hedefleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracaktır? Yusuf şehit mi oluyor?

OSMAN BEY LUCAS'IN CEZASINI KESİYOR

Bütün tehlikeleri göze alıp arenaya giren Osman Bey Lucas'ın canını aldıktan sonra Sofia ve Ulugan'a rağmen esirleri kurtarıp arenadan çıkabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN YUSUF ŞEHİT Mİ OLUYOR?

Kuruluş Osman Yusuf'un durumu bugünkü yeni bölümde belli olacak. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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