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Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Kuruluş Osman yeni fragman İZLE!

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İzleyicilerin yakından takip ettiği diziler arasında yer alan Kuruluş Osman yeni sezonda da merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Kuruluş Osman yeni fragman İZLE!

Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Kuruluş Osman yeni fragman izleme linki konuları, dizilerin başlamasına kısa bir süre kala gündem oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Kuruluş Osman yeni fragman İZLE!

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE OYUNCULARI KİM?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna -Osmanlılar- yürüyüşün hikâyesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Malhun Hatun ve Bala Hatun'un kocası. Osmanlı'nın ilk padşahi.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi. Bayındır Obası'nın ve Yenişehir'nın Baş hatun/ Hanımı. Osmanlı'nin Görklü Devlet Anası.

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali'nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın ve Bacciyan-e-Rum baş hatunu.

Orhan Bey (Emre Bey): Osman Bey ve Malhun Hatun'un oğlu.

Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın eski nökeri. Osman Gazi'nin alpi.

Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
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