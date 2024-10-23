Kuruluş Osman neden yok, Kuruluş Osman yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Kuruluş Osman günü mü değişti?

Kuruluş Osman yeni bölümühakkında araştırmalar başladı. Bu kapsamda izleyiciler '23 Ekim ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu?' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Kuruluş Osman neden yok, Kuruluş Osman yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?

KURULUŞ OSMAN 6. SEZON KADROSU

Yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekrana gelecek Kuruluş Osman dizisinin altıncı sezon kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Yeni sezonda kadroya 12 oyuncu katıldı. İşte o isimler;

Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna -Osmanlılar- yürüyüşün hikâyesidir.

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Kuruluş Osman bugün ATV yayın akışında yer alıyor ve yayınlanması bekleniyor.