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Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 177. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle!

Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 177. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle!
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ATV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 177. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 177. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 177. Bölüm canlı izle! 4 Aralık Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman canlı izle linki araştırılıyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 177. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 177. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 177177Bölüm canlı izle! 4 Aralık Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! ATV canlı izle linki haberimizde..

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben ne milletimden ne de bunca cefayla kurduğumuz devletten asla vazgeçmedim!"

Ulugan'ın Osman Bey'in topraklarında yaydığı zehrin etkisi büyümektedir. Bir yanda devleti diğer yanda milletinin canı olan Osman Bey ikisinden de vazgeçmemekte kararlıdır. Osman Bey'i zorlu karar alma sürecinde neler beklemektedir? Osman Bey kimsenin göze alamayacağı zor bir karar verir. Ahalisinin canı için kendi canından feragat edip Ulugan'a teslim olur. Osman Bey'i düştüğü bu cenderede neler beklemektedir?

OSMAN BEY VE TÜRKLERİN KADERİ

Osman Bey, Ulugan'ın elindedir. Lucas ve Sofia'yla anlaşan Ulugan evvela Osman Bey'in itibarını yerle bir etmek ister. Onu zincirleyerek zafer nişanesi olarak gezdirir. Esaret altındayken dahi düşmanlarına boyun eğmeyen Osman Bey'i neler beklemektedir? Hiçbir zaman yılmayan Osman Bey, Ulugan'ın elinden kurtulabilecek midir?

BALA VE BEGÜM HATUN YÜZLEŞİYOR

Kayı obasında sular durulmaz. Bala Hatun ve Begüm Hatun yüzleşir. Begüm Hatun'un, Osman Bey'e sevdalı olduğu ve bu sebeple hatunlar arasında fitne yaydığı aşikâr olur. Begüm Hatun'a haddini bildiren Bala Hatun onu obadan göndermek için nasıl bir hamle yapacaktır? Begüm Hatun'un, Bala Hatun'a duyduğu kıskançlık nelere sebep olacaktır?

Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 177. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle!

İLBAY'IN İHANETİ

Öte yanda İlbay, Osman Bey'in postuna oturur. Begüm Hatun, ihanetini gözler önüne seren İlbay'a karşı hiç beklemediği bir hamle yapar. Bu hamle nelere sebep olacaktır?

ORHAN BEY KURTULUYOR

Orhan Bey, Altuga'nın elinde asılmaktayken Alaeddin Bey ve alplar yetişir. Orhan Bey kurtulur. Orhan Bey'ler, Osman Bey'i ve mülklerini kurtarmak için ne yapacaktır?

HOLİFİRA, ORHAN BEY'E BABA OLACAĞI MÜJDESİNİ VEREBİLECEK Mİ?

Dört bir yanda kara haberler yayılırken Holofira Bala Hatun'a umut dolu bir haber verir. Gebe olduğunu söyler. Ulugan ve nökerlerinin Kayı obasına yaptığı baskın mutluluğu kursakta bırakır. Bala Hatun'lar Moğol'un baskınından kurtulabilecek midir? Holofira, Orhan Bey'e baba olacağı müjdesini verebilecek midir?

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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