Kuru fasulye hangi fasulyeyle yapılır, hangi et kullanılır? Kuru fasulye etli mi olur etsiz mi?

Yemeğe tercihen sebze veya et de eklenebilir. Kuru fasulye pirinç pilavı veya bulgur pilavı ile birlikte servis edilir. Suyuna ekmek banarak tüketilebilir. Türkiye'nin milli yemeği olarak da kabul edilir. Kuru fasulye hangi fasulyeyle yapılır?

KURU FASULYE HANGİ FASULYEYLE YAPILIR, HANGİ ET KULLANILIR?

ÇAYELİ KURU FASULYE YEMEĞİ

Malzemeleri şeker fasulyesi, dana veya tosun but kısmından alınmış, sinirsiz ve yağsız çiğ kırmızı et, tereyağı, kuru soğan, domates salçası, tuzdur.

Rize Çayeli Kuru Fasulye Yemeği 02.01.2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

KARAMAN ETLİ KURU FASULYE YEMEĞİ

Karaman'da yapılan etli kuru fasulye yemeğidir. Malzemeleri, kuru fasulye, soğan, tereyağı, salça, kuşbaşı et, tuz, kırmızı biberdir.

NEVŞEHİR TANDIR FASULYESİ

Nevşehir'de güveç de yapılan kuru fasulye yemeğidir. Malzemeleri, kuru fasulye, parça et, salça, baharat, tereyağıdır.

ORDU AKKUŞ ŞEKER FASULYESİ YEMEĞİ

Ordu'da Akkuş şeker fasulyesi ile yapılan kuru fasulye yemeğidir. Malzemeleri, Akkuş kuru fasulyesi, soğan, salça, kıyma, pul biber ve tereyağıdır.

DENİZLİ ETLİ KURU FASULYE

Denizli'de yapılan etli kuru fasulye yemeğidir. Malzemeleri, kuru fasulye, kuzu eti, kuru soğan, salça, kırmızı toz biber, su, tuz, sıvı yağdır.