KURU BAMYA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Kuru Bamya çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler?

Kuru Bamya çorbası tarifi ve Kuru Bamya çorbası nasıl yapılır ve hangi yöreye ait olduğu merak ediliyor. MasterChef yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyununda çeşitli çorbalar yapılıyor. MasterChef Kuru Bamya çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

KURU BAMYA ÇORBASI MALZEMELERİ

1 su bardağı kuru bamya

1 adet soğan (doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış)

1 adet yeşil biber (isteğe bağlı, doğranmış)

1 çay bardağı zeytinyağı

6-7 su bardağı su veya et suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

KURU BAMYA ÇORBASI NASIL YAPILIYOR?

Kuru Bamyaları Hazırlayın: Kuru bamya, pişirmeden önce 1-2 saat sıcak suda bekletilerek yumuşatılabilir. Bu işlem çorbanın pişme süresini kısaltır.

Soğanı Kavurun: Derin bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

Sebzeleri Ekleyin: Pembeleşen soğana doğranmış yeşil biberi ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Ardından rendelenmiş domatesi ekleyin ve domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Kuru Bamyayı Ekleyin: Yumuşatılmış kuru bamya ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun.

Suyu Ekleyin: Tencereye suyu veya et suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın.

Pişirin: Kaynadıktan sonra altını kısın ve çorbayı yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin. Bamyaların iyice yumuşaması gerekir.