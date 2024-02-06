Kurtlar Vadisi unutulmaz replikler neler? | Kurtlar Vadisi sözleri!
Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz replikleri ve sözleri hala hafızalardan silinmiş değil. Dizi, sadece aksiyon ve dram sahneleriyle değil, aynı zamanda karakterlerin etkileyici ve anlamlı sözleriyle de izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. İşte Kurtlar Vadisi'nin en unutulmaz replikleri ve sözleri.
Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz replikleri ve sözleri hala hafızalardan silinmiş değil. Dizi, sadece aksiyon ve dram sahneleriyle değil, aynı zamanda karakterlerin etkileyici ve anlamlı sözleriyle de izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Kurtlar Vadisi unutulmaz replikler neler? | Kurtlar Vadisi sözleri!
KURTLAR VADİSİ KARAKTERLERİNİN UNUTULMAZ SÖZLERİ!
- Adam gibi ölmek için adam gibi yaşamak lazım.
- Namımızın büyüklüğü, dostlarımızın büyüklüğündendir.
- Ölüler de zannediyor ki diriler her gün helva yiyor.
- Kulun bi' hesabı varsa Allah'ın da bi' hesabı var.
- Ya derdimize derman ya katlimize ferman!
- Biz büyüklerimiz sayesinde sürüye dâhil olduk. Kar üstünde kan izi kalsa da üstümüzde akbabalar uçsa da son nefesimize kadar kuyruğumuz da diktir başımız da.
- Bana olmazları anlatma Müdür. Sana olmazları anlatmaya kalkarsam bu yaştan sonra çocuğun olmaz.
- Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz.
- Ben bu vatanı karşılıksız da severim.
- Sevdiğinle buluşursun ama bilirsin ki bu hasretin sonu değildir.
- İnsan idealleri için zevklerinden vazgeçebilmeli.
- Evliliğin tahliyesi yok Çakır.
- Öyle çok sevdim ki onsuz yaşadığım her anı eksik yaşadım. Öyle çok sevdim ki onu yaşatabilmek için kendimi öldürdüm.
- İtaatsizliğin raconunu biz koymadık. Ama biz uygularız!
- Yaşamak için yalvarmadık ölmek için de yalvarmayız.
- Biz belimize silahı silahla vurulmak için koyduk. Ama yüreğimizden vurdular bizi.
- Cenneti göremeyeceğiz Memati, bari cehennemi hak edelim.
- İstemem, o beni öldürür. (Aşk hakkında. Düğününde kurşunlandı.)
- Babamı görmedim, anamı görmedim, ben hiçbir şey görmedim.
- Kaç ölüm adımı değiştirir Usta?
- Acı çekmek ölmekten zor.